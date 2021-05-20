РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Горячее водоснабжение в дома ЖК «Весенний» Подольска могут вернуть после оплаты жильцами коммунальных услуг за апрель, управляющей компании осталось собрать для оплаты поставок газа 155 тыс. рублей, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

На 19 мая население оплатило 355 тыс. рублей за услуги ЖКУ. 20 мая управляющая компания ООО «Импульс» перевела эти деньги в счет погашения долга ООО «Столичный паркинг» перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

Для возобновления подачи газа требованием ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» является оплата 50% от задолженности, что в суммарном выражении составляет 3,9 млн руб. Всего оплачено 3,745 млн руб. Осталось оплатить до указанной суммы еще 155 тыс. рублей.

Управляющая компания поблагодарила собственников квартир в ЖК «Весенний», которые своевременно оплачивают услуги ЖКУ, а также тех, кто нашел возможность оперативно погасить долги.

Также УК повторно обратилась ко всем гражданам, имеющим долги и неоплаченные начисления за апрель. Попросила срочно оплатить задолженность за апрель. Это поможет ускорить подачу газа в котельную и возобновить подачу в квартиры горячей воды.

Два дома ЖК «Весенний» с 12 мая остались без горячей воды. Причинами стали окончание 1 мая договора поставки и долги ООО «Столичный паркинг», которая арендует котельную, перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». На 1 мая размер долга составил 7,8 млн руб. Для возобновления подачи газа требованием ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» является оплата 50% от суммы задолженности - 3,9 млн руб.