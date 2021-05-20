РИАМО - 20 мая. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России, которое отказало в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС поступило заявление ООО «Юг-Телеком» и ООО «Гарант-плюс». Компании пожаловались на действия АО «Мособлэнерго», в частности, на правомерность установления тарифов на доступ к инфраструктуре на территории Подмосковья.

При рассмотрении заявления УФАС не нашло в действиях «Мособлэнерго» признаков нарушения антимонопольного законодательства. Не согласившись с этим решением, ООО «Юг-Телеком» обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел обращение компании и отказал ООО «Юг-Телеком» в удовлетворении требований, подтвердив законность решения Московского областного УФАС России.