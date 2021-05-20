РИАМО - 20 мая. На станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии столичного метро начали монтировать декоративный потолок, который напоминает Млечный Путь, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На строящейся станции «Воронцовская» южного участка БКЛ метростроители приступили к монтажу декоративного 3D-потолка на платформенном участке. На сегодняшний день уже смонтировано 90 кв. м. Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 см, выполненных из анодированного шлифованного алюминия», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в алюминиевые элементы планируется вмонтировать точечные светильники, они и создадут поток света, который напоминает Млечный Путь.

Бочкарев отметил, что после того, как «Воронцовская» станет частью Большого кольца подземки, она снизит нагрузку на центральные пересадочные узлы столичного метро, улучшит транспортную доступность Обручевского района, а также позволит сократить интенсивность дорожного движения. Таким образом, в районах Проспект Вернадского и Обручевский улучшится экологическая ситуация. «Воронцовская» будет пересадочной, пассажиры смогут перейти на станцию метро «Калужская».

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» Александр Ситников отметил, что в настоящее время станция готова на 65%. Возведение двух пешеходных выходов и архитектурно-отделочные работы находятся на завершающем этапе. Вспомогательное и силовое оборудование монтируется.

Длина Большой кольцевой линии составляет 70 км, на ней разместится 31 станция. БКЛ позволит объединить периферийные районы столицы и даст пассажирам возможность сократить время в пути посредством выбора альтернативных маршрутов передвижения по городу.

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