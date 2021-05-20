РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мая. Покрытие заменили на новое резиновое полотно на спортплощадке у дома №17 на Заречной улице в подмосковной Балашихе, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

С просьбой привести этот объект в порядок жители микрорайона Балашиха-2 обратились к лидеру движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город», депутату Мособлдумы Владимиру Шапкину.

Они обратили внимание депутата на изношенность покрытия. При содействии Шапкина поврежденные участки были оперативно сняты и заменены на новое резиновое полотно.

Движение общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» создано 12 марта. Лидеры движения способствует продвижению социально значимых инициатив жителей.