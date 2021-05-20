РИАМО - 20 мая. В Москве и Подмосковье до утра 22 мая продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве до 21:00 четверга действует предупреждение из-за грозы, а до 10:00 22 мая из-за ветра с порывами до 17 м/с.

В Подмосковье предупреждение из-за грозы также объявлено до 21:00 четверга, а из-за ветра с порывами 17 м/с до 21:00 22 мая.

В четверг в Москве и Московской области температура воздуха может составить до плюс 21 градуса, местами ожидаются дожди.

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