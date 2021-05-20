РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мая. Порядка 60 тыс. жителей Балашихи уже сделали прививки от коронавируса, среди них более 20 тыс. - старше 60 лет, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

В четверг в городском округе работают мобильные бригады: с 9:00 до 15:00 в МФЦ (Балашиха-1, ул. Советская, 4); с 12:00 до 18:00 в ТЦ «Стройпарк» (мкр. Павлино, ул. Пригородная, 2); с 15:00 до 19:00 в гипермаркете «Глобус» (ш. Энтузиастов, 48).

С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>