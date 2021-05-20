РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Похороны Валентины Федоровой, несколько лет возглавлявшей сельское поселение Ильинское в составе бывшего Красногорского района, состоятся в четверг на Ильинском кладбище, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

18 мая на 73-м году жизни скоропостижно скончалась Валентина Федорова, глава сельского поселения Ильинское с 2005 по 2009 год.

Федорова родилась 8 августа 1948 года в деревне Александровка Красногорского района Московской области. Свой трудовой путь более полувека назад начала с работы в министерстве здравоохранения СССР. Затем работала заместителем председателя исполкома Петрово-Дальневского сельского совета народных депутатов Красногорского района. И после возглавляла его на протяжении шести лет.

С 2005 по 2009 годы возглавляла администрацию сельского поселения Ильинское.

«Целустремленная и неравнодушная, Федорова пользовалась большим авторитетом и уважением у жителей округа. Выражаем соболезнования родным и близким Валентины Алексеевны. Светлая память», - говорится в сообщении.