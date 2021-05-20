РИАМО - 20 мая. Льготы на ввоз электромобилей не планируют продлевать в России и ряде других стран ЕАЭС, несмотря на заявления о поддержке рынка электротранспорта, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза.

Данный документ предполагает введение с 2022 года ставки пошлины в 15% для электромобилей. Это соответствует общему уровню барьера для бензиновых легковушек, но для электротранспорта с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца 2021 года.

Инициативные предложения стран-членов ЕАЭС о продлении действия нулевой ставки в комиссию не поступали.

В случае возврата пошлины эксперты прогнозируют стагнацию рынка электрокаров в РФ. Причин для этого несколько: своего массового производства данной техники в стране нет, поэтому данное направление невозможно развивать и инвестировать в соответствующую инфраструктуру.

Более 150 зарядок для электромобилей установят в Москве в 2021 году>>