РИАМО - 20 мая. В кинотеатре в парке искусств «Музеон» в Москве 22 мая откроют летний сезон, в этот день зрителям покажут сборник короткого метра «Канны-2020. Special Edition», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В репертуаре кинотеатра на летний сезон заявлены авторское кино, новинки проката, премьеры фестивалей, классика кинематографа. Кинопоказы будут проходить на языке оригинала с субтитрами.

В первую неделю зрители смогут посмотреть байопик создательницы Муми-троллей «Туве» и комедию Владимира Котта «Конец фильма».

Еще в репертуаре – криминальная мелодрама Вонга Карвая «Чунгкингский экспресс», драма про борьбу за свободу «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и аниме-фильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе».

В кинотеатре 300 посадочных мест. Для безопасности зрителей в период пандемии действует свободная рассадка с соблюдением социальной дистанции.

Стоимость билетов на сеанс составляет от 400 до 450 рублей. В понедельник-четверг для студентов есть скидки, билет можно приобрести за 200 рублей. При сильном дожде сеансы в летнем кинотеатре отменяются.

Кроме того, в июне летние кинотеатры «Москино» планируется открыть в парках «Сокольники» и «Фили».

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