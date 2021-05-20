РИАМО - 20 мая. Тело госслужащей из Республики Бурятия Аллы Пронькиной нашли в столице с признаками насильственной смерти, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известно, что погибшая являлась бывшим начальником юридического отдела территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ по Республике Бурятия. Ее тело нашли с пакетом на голове.

Это уже не первое покушение на жизнь женщины: первое состоялось 14 лет назад. Тогда бывшие коллеги хотели наказать ее за увольнение, жестко избив арматурой.

По факту смерти чиновницы возбуждено уголовное дело.