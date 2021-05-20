РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Холодное водоснабжение отключили в части микрорайона Опалиха подмосковного Красногорска в четверг, сообщили в пресс-службе администрации округа.

До 17:00 отключено ХВС в частном секторе улицы Заводской поселок, на улицах Лермонтова, Чапаева, Некрасова, Широкая, Оптиков, Свердлова, в Широком и Физкультурном переулках.

Причиной отключения стало устранение утечки на водопроводных сетях в доме 9 на улице Лермонтова.