РИАМО - 20 мая. Центральная пригородная пассажирская компания, ВТБ и столичное метро начали финальный этап тестирования оплаты проезда банковскими картами на турникетах и валидаторах на всем полигоне Московских центральных диаметров, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Стоимость проезда в зоне «Центральная» составит 46 рублей, в зоне «Пригород» – 54 рубля. Пересадка на станции метро и МЦК бесплатна.

«Оплата картой на турникетах МЦД – уникальная система. Она подбирает самый выгодный тариф с учетом маршрута и времени поездки пассажира», – подчеркнули в пресс-службе.

Для оплаты проезда пассажиру нужно обязательно приложить карту или смартфон к турникету или валидатору на станции отправления и на станции назначения.

Оплатить проезд можно картами или смартфонами с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и другими.

Специальными считывающими устройствами для оплаты картой оснащены не менее двух турникетов на каждой станции. На ряде станций они уже обозначены стикерами, в скором времени такие наклейки появятся на всем полигоне ЦППК.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 км, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 км.

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