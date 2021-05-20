РИАМО - 20 мая. Более 6,7 тыс. объектов социальной инфраструктуры проверили на территории Москвы на предмет антитеррористической безопасности. Совещание по этому вопросу прошло в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Мероприятие прошло 18 мая. Его проведение инициировал столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти города, осуществляющие государственное управление в сферах соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также сотрудники правоохранительных органов.

Главной темой совещания стало взаимодействие с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической устойчивости объектов социального назначения.

Все объекты социнфраструктуры в Москве категорированы, имеют паспорта безопасности и оснащены инженерно-техническими средствами охраны. Также их охраняют частные охранные агентства. Те недостатки, которые обнаружили во время проверок, доведены до руководителей объектов для принятия мер по их устранению.