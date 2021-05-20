РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Холодное водоснабжение отключили в поселке Новый подмосковного Красногорска в четверг, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

В связи с устранением утечки на водопроводных сетях с 09:30 до 17:00 АО «Водоканал» отключено холодное водоснабжение поселка Новый и частного сектора «Дачная поляна». Автоцистерна с питьевой водой установлена в районе дома 6 в поселке Новый.

«Приносим извинения за временные неудобства», - заключается в сообщении.