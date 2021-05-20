РИАМО - 20 мая. Чаще всего домашние питомцы травмируются после падений с высоты, бега по скользким поверхностям и при ДТП. Для того, чтобы уберечь их, надо придерживаться простых правил, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Собак нужно выгуливать только на поводке, чтобы они случайно не выбежали на дорогу и не попали под колеса автомобиля», - говорится в сообщении.

Кроме того, хозяевам надо следить за питомцем во время его знакомства с другим животным. Более крупная собака может травмировать другую во время игры. Чтобы уберечь маленьких собак от вывиха коленной чашечки, не стоит позволять им запрыгивать на высокие предметы. А для того, чтобы животное не поскользнулось и не поранилось на льду, гулять следует по расчищенным дорожкам.

Щенкам крупных пород в возрасте до года следует ограничивать тяжелые физические нагрузки, чтобы они не травмировали мышцы. Часто крупные собаки травмируют переднюю крестовидную связку. Чтобы избежать этого, необходимо следить за массой питомца, обеспечивать его правильным питанием.

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