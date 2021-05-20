РИАМО - 20 мая. По сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов, курс доллара к российской валюте на открытии торгов Московской биржи вырос на 11 копеек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, доллар торгуется на отметке в 73,9 рубля, а евро – 90,1 рубля.

Курс европейской валюты тоже вырос на старте торгов: он стал выше на 15 копеек.

Ранее на максимальное значение рухнул курс биткоина. Падение криптовалюты началось с того, что американский бизнесмен Илон Маск заявил о вреде добычи биткоина для окружающей среды. Маск добавил, что его компания больше не будет принимать эту криптовалюту в качестве оплаты за машины Tesla.