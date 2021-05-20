РИАМО - 20 мая. Лауреатами престижной международной премии German Innovation Award стали три онлайн-сервиса Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Как уточнила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, лауреатами стали онлайн-платформа Московского инновационного кластера i.moscow, благотворительный сервис на портале mos.ru и проект, направленный на уменьшение потребления воды в мегаполисе.

«Улучшение условий жизни сегодня зависит не только от качества инфраструктуры, но и от внедрения новых технологий, повышения их доступности. Как и многие современные мегаполисы, Москва делает ставку на технологическое развитие. Одно из направлений работы — создание для горожан и бизнеса удобных онлайн-сервисов, которые экономят время и помогают в повседневных делах», - сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что главный результат работы данных сервисов – это востребованность.

«А высокие оценки иностранных специалистов еще раз показывают, что московская цифровая экосистема конкурентоспособна на мировом уровне», — добавила Сергунина.

Двух премий удостоилась платформа i.moscow. Ее отметили в основной номинации международной премии «ИТ-услуги для бизнеса» и дополнительной номинации «Дизайн-мышление» (проекты, которые соответствуют лучшим практикам решения сложных задач с помощью творческого подхода).

Столичная цифровая платформа объединяет инновационную инфраструктуру мегаполиса и ее пользователей — бизнесменов, промышленные предприятия, научные организации.

Благотворительный сервис портала mos.ru вошел в число победителей в категории «Информационные технологии». На сегодняшний день пожертвования через него принимают 40 проверенных фондов, и их число продолжает увеличиваться.

Ранее данный сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards, которую присуждают за воплощение инновационных решений, оказывающих большое влияние на общество.

Также на премии отметили проект, направленный на сокращение потребления воды в столице, его признали одним из лучших умных сервисов для жизни в городе (категория Smart living).

С 2012 года жители столицы могут передавать показания счетчиков воды через портал mos.ru. А в этом году там появились функции, которые помогают горожанам потреблять воду более осознанно. Так, при снижении или увеличении передаваемых показаний сервис оповещает пользователя об этом.

Еще был разработан тест для проверки, насколько бережно горожане используют воду в доме. Там также дают советы по сокращению расходов воды.

Премия German Innovation Award вручается ежегодно Национальным немецким советом по дизайну, который был создан в 1953 году. На сегодняшний день в его состав входят свыше 300 компаний.