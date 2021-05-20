РИАМО - 20 мая. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда привлекают трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.

«Недавно Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин - ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов – Узбекистан, Таджикистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», – сказал Калашников.

Он добавил, что в связи с тем, что человек будет трудиться в рамках общежития, снимать квартиру или иметь условия для проживания с семьей, которые ему предоставит работодатель, для него предполагаются новые достойные условия и заработная плата.

Кроме того, Калашников обратился с просьбой к омбудсменам «поднять эту тему» в каждом регионе.

По словам директора ФСИН, в 2010 году в РФ насчитывалось свыше 860 тыс. заключенных. К текущему году их количество сократилось до 483 тыс., из которых 188 тыс. человек могут подать заявление на замену наказания на принудительные работы. В прошлом году средняя зарплата осужденных увеличилась на 11%.

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