РИАМО - 20 мая. Представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых пригласили на бесплатные курсы инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Обучающие программы составлены с учетом актуальных запросов рынка труда. Сейчас город нуждается в квалифицированных рабочих кадрах в сфере строительства и электроэнергетики», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, высокий спрос также отмечается и на специалистов в области информационных технологий и маркетинга. Обучающие программы помогут предпринимателям развить свои навыки и расширить компетенции.

Так, 21 мая в павильоне «Цифра. Техноград» начнется курс «Компьютерное 3D-моделирование и основы печати», 22 мая в павильоне «Урбан. Техноград» стартует курс «Как увеличить продажи за счет SEO и контент-маркетинга», а 24 мая - курсы повышения квалификации по специальности электромонтер разного профиля.