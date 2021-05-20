РИАМО - 20 мая. В течение пяти лет при благоустройстве на территории Москвы по программе «Моя улица» обнаружили свыше 13 тыс. исторических артефактов и фрагментов зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самые значимые раскопки проводились в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также на улице Ильинке.

После обнаружения тех или иных артефактов специалисты принимали решения об изменении планов по благоустройству.

Например, в 2018 году в Большом Златоустинском переулке нашли белокаменно-кирпичную кладку начала XVIII века, которая была частью ограды Златоустовского монастыря. При благоустройстве фрагмент этой кладки установили на месте монастырской стены.

Артефакты XVI века нашли при реконструкции столичного кинотеатра «Художественный»>>