РИАМО - 20 мая. В Головинском районе на севере Москвы завершили благоустройство территории Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча на площади 8,5 га, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Специалисты спрятали провода в кабельную канализацию протяженностью 2164 м, обновили покрытия дорожек и обустроили новые. Теперь их общая длина — 1,6 км», — говорится в сообщении.

В ходе работ на территории центра установили 11 павильонов хозяйственного назначения и еще три с раздевалками, душевыми и комнатами массажа.

Кроме того, установили 12 трибун, на которых может разместиться почти 1,5 тыс. зрителей. Со стороны Ленинградского шоссе появился дополнительный вход. Новые дорожки проложили к набережной Химкинского водохранилища, где установили шезлонги.

В ходе благоустройства установили две площадки для воркаута и две детских площадки. При озелении высадили более 350 деревьев и 6,3 тыс. кустарников.