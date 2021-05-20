РИАМО - 20 мая. В 2020 году экспорт мясной продукции столицы вырос на 13,6%, производители поставили товары в размере 81,8 млн долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экспорт мясной продукции столичных производителей увеличился с 72 млн долларов в 2019 году до 81,8 млн долларов по итогам прошлого года. Рост составил почти 14%», – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году больше всего мясной продукции – почти 65% – столичные экспортеры поставили в Китай, Казахстан и Гонконг. Самым крупным рынком сбыта стал Казахстан. На его долю пришлось 32% продукции на сумму 26,3 миллиона долларов.

Наиболее крупную долю экспорта в этой категории составляет мясо и субпродукты птицы. В прошлом году ее поставки составили почти половину от всего экспорта мяса.

Кроме того, наиболее востребованными товарами столичных производителей считаются замороженная говядина, баранина и мороженные свиные субпродукты.