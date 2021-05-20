РИАМО - 20 мая. Новая 100-рублевая купюра, которая поступит в оборот в 2022 году, будет иметь крупные контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки для удобства незрячих людей, пишет «Российская газета».

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами», – сказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По цветовой гамме новая банкнота схожа с существующей, однако оттенок купюр будет различаться. По размеру обе банкноты будут одинаковыми.

Новые 100 рублей поступят в оборот в следующем году. Концептуальный дизайн купюры утвердил совет директоров Банка России. На лицевой стороне банкноты изобразят объекты на Красной площади, центр «Зарядье», Шуховскую башню, здание МГУ на Воробьевых горах. Об изображениях на обороте банкноты пока неизвестно.

100-рублевая купюра нового образца станет первой в ряду обновленных банкнот шести номиналов. За 100 рублями будут выпущены банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

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