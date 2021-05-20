РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Большое количество пассажиров скопилось на станции МЦД-2 Нахабино в подмосковном Красногорске из-за сбоя в движении электропоездов, сообщил «РИАМО в Красногорске» очевидец.

В 07:50 на станции Аникеевка в Красногорске произошла вынужденная остановка электропоезда. В результате движение поездов МЦД-2 и Рижского направления МЖД в сторону Москвы было затруднено.

«Около 08:10 физически не смог влезть в электричку. На платформе и возле касс толпа», - сказал житель Нахабина.

К настоящему времени остановившийся состав отбуксировали, движение поездов на участке возобновлено по всем путям и вводится в график.