РИАМО - 20 мая. Немотивированное похудение, возникновение уплотнений в теле и изменение родимых пятен являются поводом для раннего обращения к врачу-онкологу, сообщает РИА Новости.

«При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу», – сказал главный онколог департамента здравоохранения города Москвы Игорь Хатьков.

Он добавил, что обращение к специалисту не стоит откладывать при наличии таких симптомов, как слабость, наличие слизи или крови в кале, а также выделений из сосков у женщин.

Ранее онколог-дерматолог Ольга Машкова пояснила, что родинки могут перерождаться в злокачественные образования, поэтому необходимо отслеживать форму и цвет родимых пятен.

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