РИАМО - 20 мая. Железнодорожники отбуксировали остановившийся на станции Аникеевка в Красногорске состав, движение на данном участке возобновлено по всем путям, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.
Около 07:50 на станции Аникеевка произошла вынужденная остановка пригородного поезда, в результате чего движение поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 в сторону Москвы было затруднено.
Чтобы восстановить график движения поездов, будут вноситься точечные корректировки в расписание. Пассажиров электричек попросили следить за объявлениями.
Оперативно убрали с линии остановившийся поезд. Движение на участке возобновлено по всем путям. Чтобы скорее войти в график, будут вноситься точечные корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями.— ЦППК (@centralppk) May 20, 2021
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