РИАМО - 20 мая. Железнодорожники отбуксировали остановившийся на станции Аникеевка в Красногорске состав, движение на данном участке возобновлено по всем путям, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.

Около 07:50 на станции Аникеевка произошла вынужденная остановка пригородного поезда, в результате чего движение поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 в сторону Москвы было затруднено.

Чтобы восстановить график движения поездов, будут вноситься точечные корректировки в расписание. Пассажиров электричек попросили следить за объявлениями.