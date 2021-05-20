РИАМО - 20 мая. Несколько электричек МЦД-2 и Рижского направления МЖД в сторону Москвы задерживаются в пути из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Аникеевка в Красногорске, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.

В настоящее время железнодорожники делают все для того, чтобы восстановить график движения поездов. Пассажиров попросили следить за объявлениями.

По данным пресс-службы МЖД, пригородный поезд вынужденно остановился на станции Аникеевка в 07:50. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.