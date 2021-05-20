В предстоящие выходные москвичи смогут сходить на концерты Анжелики Варум, диджея Black Coffee или группы Lascala. В Новой Третьяковке откроется выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения», а в Музее декоративно-прикладного искусства — экспозиция «Миссия матрешки». Тем временем в кинотеатрах — долгожданная премьера Джастина Лина «Форсаж 9». Об этих и других событиях предстоящего уикенда — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Анжелика Варум

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 21 мая в 20:00

Стоимость: от 3000 рублей

На сцене клуба «16 тонн» в пятницу выступит Анжелика Варум. В этот вечер прозвучат ее самые известные песни и треки с альбома «Грустная Bossa», который записан в сотрудничестве с автором Садо Новосадович. Билеты еще есть в продаже на сайте площадки.

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Группа Lascala

Где: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 6, клуб «1930 Moscow»

Когда: 21 мая в 20:00

Стоимость: от 1300 рублей

В клубе «1930 Moscow» в пятницу состоится большой концерт группы Lascala. Помимо хитов, они сыграют новые композиции, которые станут сюрпризом для поклонников. Билеты можно приобрести на сайте концертной площадки.

Сергей Трофимов

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1, клуб «ГлавClub»

Когда: 21 мая в 20:00

Стоимость: от 1600 рублей

В пятницу на сцене «ГлавClub» выступит Сергей Трофимов — поэт, композитор и заслуженный артист РФ. Для зрителей прозвучат самые яркие хиты исполнителя, которые уже поистине стали народными. Билеты на мероприятие можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

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Диджей Black Coffee

сайт kassir.ru

Где: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 11, клуб Arena

Когда: 21 мая в 23:00

Стоимость: от 1500 рублей

В клубе Arena в пятницу состоится концерт южноафриканского диджея Black Coffee. Несколько лет назад он установил мировой рекорд — играл в течение 60 часов, делая лишь небольшие перерыва каждые четыре часа. Стоит отметить, что диджей потерял одну руку в автокатастрофе. Билеты — на сайте kassir.ru.

T-Fest

Где: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 22 мая в 20:00

Стоимость: от 2500 рублей

Известность к T-Fest пришла в 2017 году после треков «Не забывай» и «Улети». В субботу музыкант выступит с грандиозным концертом в клубе AdrenalineStadium. Билеты еще продаже на сайте «Яндекс.Афиша».

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Фестиваль «Маятник Фуко» – 2021

сайт Adrenaline Stadium

Где: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 23 мая в 19:00

Стоимость: от 3600 рублей

В воскресенье в клубе Adrenaline Stadium состоится рэп-фестиваль «Маятник Фуко». Ежегодно на мероприятии появляются новые герои жанра. В этот раз среди выступающих — Morgensternи рейв-панки «Пошлая Молли», а также MARKUL, OG Buda, May Wave$ и специальный секретный гость. Билеты – на сайте parter.ru.

СПЕКТАКЛИ

Bolero. Ляйсан Утяшева

сайт kassir.ru

Где: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 28, Московский дворец молодежи

Когда: 21 мая в 19:00

Стоимость: от 6000 рублей

В пятницу на сцене Московского дворца молодежи Ляйсан Утяшева представит свой танцевальный спектакль Bolero. Пластическая постановка будет представлена самыми разными современными стилями, среди которых Vogue New Way, High Heels, модерн. Билеты еще есть в продаже тут.

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Евгений Гришковец. Предисловие

Где: г. Москва, Страстной бульвар, д. 8А, театральный центр «На Страстном»

Когда: 21 мая в 20:00

Стоимость: от 2500 рублей

В пятницу состоится моноспектакль Евгения Гришковца. Зрителям расскажут о таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа. Спектакль отчасти будет посвящен процессу воспоминаний, погружению в прошлое. Билеты — на сайте «Яндекс.Афиша».

ВЫСТАВКИ

«Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения»

Где: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 10, Новая Третьяковка

Когда: с 18 мая по 22 августа

Стоимость: взрослый — 500 рублей, льготный — 300 рублей, детский — 250 рублей

Иван Кудряшов — крупнейший художник русского авангарда, живописец и создатель собственного варианта абстрактного искусства. Он был учеником Малевича и Певзнера. Выставка в Новой Третьяковке — первая ретроспектива его произведений. Билеты можно купить на сайте музея.

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«Миссия Матрешки»

Где: г. Москва, ул. Делегатская, д. 3, Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства

Когда: с 20 мая по 1 августа

Стоимость: 350 рублей

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства откроется выставка «Миссия матрешки». На ней будут представлены матрешки, которые расписаны по мотивам костюмов разных народов России, а также Украины, Белоруссии, Армении, Литвы, Греции и Вьетнама. Купить билет можно по ссылке.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Боевик «Форсаж 9»

На этой неделе в российский прокат выходит картина Джастина Лина «Форсаж 9». На этот раз Доминику Торетто придется встретиться с призраками прошлого. Зрители увидят, как команда вновь соберется вместе, чтобы противостоять самому опасному преступнику и безбашенному водителю, – брату Доминика Джейкобу. В главных ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис и другие.

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Мультфильм «Спирит Непокорный»

На российских экранах с 20 мая также появится мультфильм «Спирит Непокорный». По сюжету Лаки Прескотт мечтает вырваться из маленького городка, но все меняется после знакомства с диким мустангом Спиритом — таким же упрямым, как и она.