РИАМО - 20 мая. На последнем заседании весенней сессии депутаты Мосгордумы поддержали решение об установке памятника четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования, монумент появится на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Место для установки этого памятника выбрано не случайно. Район Теплый Стан непосредственно связан с историей обороны Москвы, здесь проходил главный оборонительный рубеж Московской зоны обороны, была создана система инженерных сооружений и долговременные огневые точки», – сказал Шапошников.

Он добавил, что все эти сооружения были предоставлены 5-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Она отражала наступление войск Гитлера на Москву с юго-запада. Отдельные оборонительные сооружения сохранились до настоящего времени. Большое количество элементов линии обороны хранятся в ландшафтном заказнике «Теплый стан».

Шапошников отметил, что инициатива установить памятник четырем дивизиям народного ополчения осенней волны формирования, куда также входила 5-я стрелковая дивизия народного ополчения, исходила от ветеранских и общественных организаций, а также муниципальных депутатов района Теплый Стан. Кроме того, предложение об установке монумента поддержали жители района, участвующие в памятных мероприятиях и акциях.

Председатель Мосгордумы напомнил, что в этом году отмечается 80 лет с начала Великой Отечественной войны, 80-летие Битвы за Москву и формирования дивизий Московского народного ополчения. До конца года планируется проведение памятных мероприятий.

С 2015 года по инициативе депутатов Мосгордумы в столице реализуется патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения».