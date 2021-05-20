РИАМО - 20 мая. С начала прошлого года обрели хозяев 430 собак и кошек, содержавшихся в подведомственных ГБУ «Доринвест» столичных приютах «Зоорассвет» и «Зеленоград». Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе учреждения.

За 2020 год из приютов уехали домой 134 собаки и 189 кошек. С января этого года пристроено в добрые руки 37 собак и 70 кошек.

Сейчас в приютах «Зоорассвет» и «Зеленоград» содержатся 1267 собак и 430 кошек.

Всего в Москве насчитывается 13 государственных приютов. За счет государства животных обеспечивают кормом и ветеринарными препаратами, также финансируются установка и ремонт вольеров и другие мероприятия.