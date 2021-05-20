РИАМО - 20 мая. С начала 2021 года почти 37 тыс. жителей столицы смогли трудоустроиться с помощью городской службы занятости, на сегодняшний день в Москве зарегистрировано менее 50 тыс. безработных, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В 2020 году мы трудоустроили рекордное количество кандидатов — 178 тыс., а в 2021-м работу нашли уже почти 37 тыс. человек», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

По его словам, люди с разными навыками и образованием могут найти в базе службы занятости около 360 тыс. вакансий. Свыше 55 тыс. мест доступны для работы в отелях, ресторанах и салонах красоты. Среди самых востребованных оказались профессии повара, официанта и курьера.

Кроме того, соискателям доступно более 35 тыс. вакансий для работы в офисе на должностях менеджера по подбору персонала, специалиста по делопроизводству и секретаря.

Самое большое количество вакансий в службе занятости зафиксировали в сфере оптовой и розничной торговли, где доступно более 77 тыс. предложений. Самыми востребованными стали должности продавца и кассира. Кроме того, в Москве требуются рабочие на склады и мерчендайзеры.

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