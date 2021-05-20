РИАМО - 20 мая. Загруженность московских дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером в столице ожидаются 8-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время движение в центр столицы затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.
Проблем с движением нет на Мичуринском, Кутузовском проспектах и проспекте Мира.
На столичных дорогах ведутся ремонтные работы, они могут негативно отражаться на дорожной ситуации.
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