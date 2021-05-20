РИАМО - 20 мая. Депутаты Московской городской думы на последнем заседании весенней сессии приняли закон об изменении столичного бюджета на текущий год, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.
Ожидается, что доходы бюджета в этом году составят 2,834 трлн рублей, расходы — 3,334 трлн рублей. Дефицит бюджета остается неизменным. Системная работа городских властей по развитию экономики позволит исполнить все социальные обязательства перед москвичами.
Шапошников отметил, что дополнительные средства в рамках корректировки бюджета планируется направить на возведение 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, которые должны быть сданы в следующем году.
Кроме того, в столице завершат реконструкцию футбольного стадиона «Москвич», также сократятся сроки возведения Большой кольцевой линии метро, начнется строительство Рублево-Архангельской линии подземки на участке от станции «Шелепиха» до станции «Липовая роща».
Также будет завершено строительство нового автобусного парка рядом с деревней Красная Пахра, на пересечении МКАД с Липецкой улицей возведут транспортную развязку. Помимо этого, к новым производственным объектам технополиса «Москва» в промзоне Руднево организуют подъезды.
Средства из бюджета направят и на развитие железнодорожной инфраструктуры для организации новых линий МЦД.
Мосгордума приняла ряд поправок к проведению выборов в Москве>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии