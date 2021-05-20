РИАМО - 20 мая. Депутаты Московской городской думы на последнем заседании весенней сессии приняли закон об изменении столичного бюджета на текущий год, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.

«Расходная и доходная часть будет увеличена на 191,3 млрд рублей, что позволит направить дополнительные средства на реализацию приоритетных городских программ», – уточнил Шапошников.

Ожидается, что доходы бюджета в этом году составят 2,834 трлн рублей, расходы — 3,334 трлн рублей. Дефицит бюджета остается неизменным. Системная работа городских властей по развитию экономики позволит исполнить все социальные обязательства перед москвичами.

Шапошников отметил, что дополнительные средства в рамках корректировки бюджета планируется направить на возведение 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, которые должны быть сданы в следующем году.

Кроме того, в столице завершат реконструкцию футбольного стадиона «Москвич», также сократятся сроки возведения Большой кольцевой линии метро, начнется строительство Рублево-Архангельской линии подземки на участке от станции «Шелепиха» до станции «Липовая роща».

Также будет завершено строительство нового автобусного парка рядом с деревней Красная Пахра, на пересечении МКАД с Липецкой улицей возведут транспортную развязку. Помимо этого, к новым производственным объектам технополиса «Москва» в промзоне Руднево организуют подъезды.

Средства из бюджета направят и на развитие железнодорожной инфраструктуры для организации новых линий МЦД.

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