РИАМО - 20 мая. Посетители 58 столичных центров госуслуг «Мои документы» могут измерить давление и пульс, а также пройти другие медицинские обследования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день горожане прошли обследование уже более 100 тыс. раз. <...> Сейчас их количество (центров госуслуг, где можно пройти медицинское обследование - ред.) увеличено почти вдвое и составляет 58», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Диагностические комплексы дают возможность узнать количество кислорода в крови, проверить артериальное давление, измерить пульс и провести другие обследования.

Диагностика бесплатна и длится около 10 минут. Результаты исследований можно распечатать и сохранить в электронной медицинской карте.

Также во всех флагманских офисах «Мои документы» в Москве делают прививки от коронавируса.

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