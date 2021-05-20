РИАМО - 20 мая. Автомобиль и автобус №т67 столкнулись на Автозаводской улице в Москве, пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла 19 мая около 22:30. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в автобус.

В результате ДТП пострадали два человека в автомобиле, один пассажир автобуса получил легкие травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности аварии.