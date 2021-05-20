РИАМО - 20 мая. В четверг в Москве и Московской области температура воздуха может составить до 21 градуса, ожидаются дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на восточной окраине циклона, окруженный с запада и востока атмосферными фронтами с волнами, таким образом, погода будет носить неустойчивый характер», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 19 до 21 градуса, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса.

Местами в столичном регионе возможны кратковременные дожди, порывы ветра могут достигать 12-14 м/с.