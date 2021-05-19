РИАМО - 19 мая. В Московской области с 20 по 22 мая пройдут пять встреч представителей государственных структур с председателями садоводческих товариществ по имущественным вопросам, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

20 мая в 15:00 встреча начнется в Электрогорске в ДК им. Ю.А.Гагарина, 21 мая пройдут сразу три встречи в разных городских округах: в 13:00 – в администрации городского округа Коломна, в 14.00 - в администрации городского округа Лотошино, в 15:00 – в администрации городского округа Краснознаменск. Еще 22 мая в 12:00 встреча состоится в администрации городского округа Серебряные Пруды.

«В данных округах более 350 садоводческих и дачных товариществ, на территории которых находятся более 2,4 тыс. земельных участков, на которых, по данным аэфрофотосъемки, могут быть незарегистрированные объекты. Нужно понять, почему правообладатели данных участков не регистрируют имущество», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, жители могут нуждаться в помощи или данные участки заброшены, поэтому имущество не оформлено.

«С помощью встреч с председателями товариществ и инициативными группами садоводов и дачников мы хотим донести информацию до каждого члена товарищества о способах легкой регистрации имущества, пока «дачная амнистия» дает такую возможность», - отметил Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что с помощью выездных рабочих встреч в городских округах планируется донести информацию до всех СНТ региона, которых более 12 тыс.

«В городских округах Электрогорск, Коломна, Лотошино, Краснознаменск и Серебряные Пруды в садоводческих и дачных товариществах насчитывается более 17,5 тыс. членов, до которых мы надеемся донести важную и полезную информацию через председателей и активистов»,- добавила Адигамова.

По ее словам, в Коломне в 221 СНТ, в которых 2,5 тыс. членов, а земельных участков с потенциально незарегистрированными объектами на их территории - свыше 1,1 тыс. В городских округах Серебряные Пруды, Электрогорск, Лотошино и Краснознаменск участков с незарегистрированными объектами не так много – от 20 до 500, как и СНТ.

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