РИАМО - 19 мая. Специалисты Роспотребнадзора проверили и опечатали кальянную «Мята Platinum», расположенную на улице Грузинский Вал в Москве, за антиковидные нарушения, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Специалисты нашли многочисленные нарушения. Например, в заведении не был организован «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и посетителей, а журнал учета термометрии работников не ведется с апреля этого года.

Также не был обеспечен контроль за ношением масок и перчаток у посетителей и сотрудников. Во время проверки сотрудники заведения находились без масок. Также при проверке обнаружили, что дезинфекция кальянного оборудования и помещений не проводится. Кроме того, выявили ряд других нарушений.

Таким образом, кальянная была опечатана была в 19 часов 18 мая 2021 года. Материалы дела направлены в Тверской районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

За время пандемии в столице была приостановлена работа 99 кальянных.