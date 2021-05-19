РИАМО - 19 мая. Министерство экологии и природопользования Московской области приступило к реализации новых полномочий в сферах охоты, эксплуатации самоходных машин и аттракционов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минэкологии стало правопреемником Минсельхозпрода в нескольких отраслях, подлежащих региональному государственному надзору. Нам переданы полномочия в сферах охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он уточнил, что министерство теперь также осуществляет надзор в области эксплуатации и технического состояния самоходных машин и других видов техники, а еще аттракционов.

По его словам, передача полномочий – один из этапов реформы контрольно-надзорной деятельности, которая ведется сегодня в стране. Она направлена на сокращение избыточных надзорных функции, оптимизацию работы ведомств.

Сотрудники министерства уже проводят контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на майских каникулах проверено 480 аттракционов Подмосковья, выявлены 42 нарушения, виновники привлечены к административной ответственности.