РИАМО - 19 мая. В городском округе Кашира с 24 мая запланировано проведение специализированной ярмарки «Калейдоскоп вкусов», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции Московской области и соседних регионов.

Жители Подмосковья могут приобрести фермерскую продукцию, различные сувениры, бижутерию ручной работы. Кроме того, состоится дегустация сыров, кондитерских изделий и мясных деликатесов. А также состоятся мастер-классы, детские анимационные программы.

Ярмарка пройдет по адресу: ул. Садовая, д. 33 (около ресторана «Русь»). Она будет открыта до 30 мая включительно.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщал, что в мае в регионе запланировано проведение свыше 200 ярмарок. Также 21 тематическая ярмарка в честь Дня Победы прошла в 13 городских округах области.