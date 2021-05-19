РИАМО - 19 мая. Специалисты подтвердили, что на территории проектируемой особо охраняемой природной территории в Рузе живет речная выдра. Эта выдра занесена в Красную книгу Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Это очень ценное наблюдение <…> Оно подтверждает, что данная территория нуждается в особой охране. Прибрежная рекреационная зона включает природные комплексы, экологически связанные друг с другом и имеющие особое природоохранное значение для Московской области: лесные массивы, болота, акватории Озернинского водохранилища, рек Хлынья, Оселье и Вейна», — сказал зампред правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Пока проект положения о прибрежной рекреационной зоне «Косино» проходит стадию согласования, после чего будет вынесен на заседание правительства региона.

Биологи, наблюдавшие выдр, подчеркивают, что животное способно кочевать. Зимой, когда истощается кормовая база и замерзают полыньи, выдры отправляются на новые участки, пересекая при этом высокие водоразделы. С заснеженных склонов выдра не сбегает, а скатывается на брюхе, оставляя характерные желобки.

Помимо речной выдры, объектами особой охраны станут 17 видов растений и 29 видов фауны.