РИАМО - 19 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Раменском округе построят 15 новых тротуаров и отремонтируют более 73 км дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе построят 15 новых тротуаров и отремонтируют 7 региональных дорог общей протяженностью порядка 40,9 км.

«Всего в округе отремонтируют 66 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью более 73 км», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он пояснил, что из указанных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 7 региональных дорог, также в рамках нацпроекта отремонтируют путепровод по улице Сосновой и мост через реку Донинку в деревню Дементьево, а для повышения безопасности движения построят 15 новых тротуаров.

«Уже завершены тротуары в поселок Спартак и в деревню Софьино», – отметил Гержик.