РИАМО - 19 мая. Земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м предлагают снять в аренду под строительство объектов дорожного сервиса в деревне Спасское в городском округе Клин на 13 лет и 2 месяца, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На участке отсутствуют постройки или недострои. Стартовая цена лота 332 тыс. рублей в год.

Аукцион пройдет 29 июня 2021 года на площадке РТС-тендер под номером 51252. Заявки принимаются до 25 июня.

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.