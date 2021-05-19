РИАМО - 19 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил направить в правительство страны предложения о регламентации правил вождения электрических самокатов, сообщает «Вечерняя Москва».

На сегодняшний день в законодательстве РФ нет норм, которые бы регулировали вождение данного вида транспорта, правила его использования, а также регламентировали ответственность за нарушения и вред здоровью пешеходов.

Подобное положение дел приводит к опасным ситуациям на дорогах с электросамокатами, а также к ежедневным травмам и безнаказанности тех, кто практикует агрессивное вождение.

13 мая на улице Енисейской в столице мужчина на электросамокате сбил ребенка. После происшествия 8-летней девочке понадобилась медпомощь. Виновник происшествия с места столкновения уехал.