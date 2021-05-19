РИАМО - 19 мая. Распространенная в Сети информация о неготовности компании «Чистая линия» к запуску производства мороженого по новым требованиям маркировки «Честный знак» не соответствует действительности, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала информацию о том, что около 40% отечественных производителей мороженого, включая Unilever и «Чистую линию», не успевают организовать обязательную маркировку своей продукции с 1 июня из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

«Во время многочисленных совещаний представители нашей компании открыто говорили о текущих и потенциальных проблемах, связанных с процессом внедрения системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», несмотря на то, что многие другие компании умалчивали о связанных с интеграцией нового оборудования сложностях. О неготовности производства к запуску речи не шло», - отметили в пресс-службе.

Компания своевременно отреагировала на постановление правительства России «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров» и произвела заказ нужного оборудования для маркировки продукции знаком «Честный знак».

В пресс-службе подчеркнули, что компания готова к запуску производства с учетом новых требований. Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства страны.

Таким образом, объем поставок продукции компании в магазины не сократится. Потребители, как и раньше, смогут покупать мороженое во всех каналах сбыта страны.

«Компания «Чистая Линия» всегда работает согласно актуальным нормативно-правовым актам и соблюдает все требования российского законодательства», – уточнили в пресс-службе.

«Чистая линия» является одним из крупнейших производителей мороженого в Московской области.