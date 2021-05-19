РИАМО - 19 мая. В среду на заседании Мосгордумы был сделан еще один шаг в сторону постепенного расширения области применения современных технологий в избирательном процессе, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Летом прошлого года был принят городской закон, который заложил правовые основы участия в голосовании в электронной форме, что позволило москвичам впервые в истории нашей страны воспользоваться преимуществами дистанционного формата в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Сегодня сделан еще один небольшой, но значимый шаг в сторону постепенного расширения области применения современных технологий в избирательном процессе», - отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что закон, который был принят в ходе заседания столичного парламента, позволит кандидатам производить сбор подписей на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде.

«Согласно документу, количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», составляет 50% от установленного городской комиссией количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата», - добавил Шапошников.

Документ в столичный парламент внес Мосгоризбирком. Эта инициатива была положительно принята на заседании профильной комиссии столичного парламента.

«С точки зрения предоставляемых гражданином личных данных, сбор подписей в электронном виде идентичен сбору подписей на бумаге. Отмечу также, что решение, каким именно способом собирать половину от необходимого количества подписей: традиционным или электронным – остается за кандидатом», - отметил спикер городского парламента.

Нововведение будет действовать на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - №37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года.

Документом также предусматривается проведение в столице в 2021 году эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования.