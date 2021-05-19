РИАМО - 19 мая. Депутаты Мосгордумы одобрили в целом законопроект, который предусматривает ужесточение санкций за нарушения в области землепользования, передает корреспондент РИАМО.

В среду депутаты Мосгордумы рассмотрели проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

«Представляется законопроект, направленный на совершенствование норм кодекса города Москвы об административных правонарушениях, устанавливающих административную ответственность за совершение нарушений в области землепользования», - рассказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.

По ее словам, в законопроекте речь идет о санкциях, установленных в кодексе города Москвы об административных правонарушениях в статье 6.5 «Самовольное ограничения доступа на земельные участки общего пользования». Кроме того, изменения коснутся статьи 6.7 «Нарушение разрешенного использования земельного участка» и статьи 6.11 «Использование земельного участка с нарушением установленных нормативными правовыми актами города Москвы требования к оформлению документов».

Николаева отметила, что в настоящее время действующие санкции не оказывают должное воздействие на нарушителей.

«Мы повышаем практически в два, по некоторым позициям в четыре раза, санкции как за совершение нарушений, так и за их неустранение. <...> В рамках статьи 6.7 <...> в отдельный состав выделяется нарушение на территории промышленных и производственных зон», - сказала Николаева.

Она добавила, что статья 6.7 дополняется нормой о нарушениях требований при использовании земельного участка, связанных с эксплуатацией зданий, построенных с нарушением закона.

«Если нарушение разрешенного использования земельного участка было выявлено, но нарушитель его не устранил, то за такое неустранение взводится штраф, исчисляемый уже в процентах от кадастровой стоимости земельного участка от 0,3 до 2%», - отметила Николаева.

По ее словам, штраф в процентах от кадастровой стоимости вводится за повторное нарушение разрешения использования земельного участка. Кроме того, проект закона подразумевает увеличение сроков на устранение выявленных нарушений в несколько раз.