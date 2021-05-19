РИАМО - 19 мая. Благодаря камере системы «Безопасный регион» удалось задержать злоумышленника, который бросил телевизор в Вечный огонь, инцидент случился на перекрестке улицы Победы и проспект Мира в Химках, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Камера помогла оперативно установить злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина.

«Польза камер системы «Безопасный регион», которые установлены в муниципалитетах Подмосковья, очевидна. Сегодня можно не только опознать нарушителя, но и проследить весь его путь», — отмечает зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

По факту осквернения мемориала «Отстоявшим Отчизну» возбуждено уголовное дело. За это нарушение можно получить до трех лет лишения свободы.