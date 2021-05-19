РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В Домодедове обсудили наполнение планируемого парка, который появится в микрорайоне Авиационный, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Заседание общественного совета микрорайона Авиационный по вопросу благоустройства парковой территории прошло в среду в Домодедове.

«Концепция будет отличаться от той концепции, которую мы со взлетно-посадочной полосой вам представили ранее. Так как мы получили от вас обратную связь, мы к ней прислушались. Взлетно-посадочной полосы не будет», - сказала руководитель парковых территорий Домодедова Юлия Смирнова.

Пока предлагается сделать зону барбекю, детскую, пляжную, спортивную и техническую зоны, веревочный парк, сцену, дендропарк, амфитеатр, велодорожку, две входные группы, которые будут расположены со стороны улиц Чкалова и Гагарина, где сейчас находятся входы в лесную зону.

Еще предлагается обустройство парковки и шумового экрана со стороны объездной дороги.

Опрос

«Мы раздали опросники. Я думаю, после того, как мы получим информацию от социально-активных граждан, мы подведем итоги, также их объявим в социальных сетях», - сказала Смирнова.

Жители могли проголосовать за те или иные зоны в парке, а также написать свои предложения.

Кроме того, опросник планируется опубликовать в соцсетях, но на мероприятии прозвучало предложение проводить голосование не в Сети, а в микрорайоне Авиационный, например, в местах скопления людей: ТЦ, площадь перед ГДК «Авиатор». Это предложение планируется принять.

Экология

Внимание также уделили экологии.

По словам Смирновой, если будет принято решение о том, что вход в парк будет открыт посетителям с животными, то следует обязательно предусмотреть отдельную зону с игровыми элементами или площадку для питомцев.

«Установить специальные контейнеры, которые каждому хозяину питомца дадут возможность за ним убирать, чтобы парк был более чистым», - добавила руководитель парковых территорий Домодедова.

Также есть предложение поставить в парке контейнеры для раздельного сбора мусора.

Вопросы жителей

Мнения жителей по благоустройству территории разделились. Часть выступила против парковок и против ограждения. Также было высказано мнение, что новый парк будет перегружен разными объектами. Жителей округа также волнует, насколько близко будет расположена входная группа к жилым домам. Данные вопросы будут прорабатываться.

«Окончательные слушания у нас будут проведены немного позже. Мы сейчас с вами именно наполняемость парка согласовываем», - подчеркнула Смирнова.