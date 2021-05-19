РИАМО - 19 мая. В среду ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Новожилова, игравшая на сцене Российского академического молодежного театра с 1943 года, сообщается на сайте театра.
Актриса скончалась в возрасте 99 лет. За годы службы в театре она сыграла свыше 60 ролей самых разнообразных по сложности и амплуа.
«И каждая сыгранная ею роль была открытием и радостью для зрителей. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!» - говорится в сообщении.
О времени и месте прощания с Новожиловой будет объявлено дополнительно.
Галина Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. Помимо театральных работ, на ее счету есть и кинороли. Также она была ведущей программ «С добрым утром!», «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио, занималась озвучиванием мультфильмов и аудиокниг.
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